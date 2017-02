Em Paranaíba, Governo entrega mais de R$ 800 mil em viaturas e equipamentos para a segurança pública

O governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, entregam nesta quinta-feira (9) às 16 horas, na sede da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, em Paranaíba, mais R$ 800 mil em viaturas, armas e equipamentos para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Os investimentos fazem parte do pacote de investimentos MS Mais Seguro, que é considerado o maior programa da segurança pública, já lançado no Estado. Durante o evento serão entregues 11 viaturas, que contemplarão as cidades de Paranaíba (3 viaturas quatro rodas e 6 motos), Cassilândia (1 moto) e Aparecida do Taboado (1 viatura quatro rodas).

Também serão entregues para a PM, 161 equipamentos de proteção pessoal, armas de grosso calibre e munições. A entrega soma R$ 808.936,16.

O programa “MS Mais Seguro” que está em sua terceira etapa já garantiu mais de R$ 32,1 milhões de investimentos para a segurança pública de Mato Grosso do Sul. Somando as três etapas até agora foram entregues 306 viaturas (189 duas rodas e 117 quatro rodas), 555 armas, 903.258 munições e 5.925 equipamentos de proteção pessoal, além de R$ 10 milhões que foram destinados para reformas dos prédios das instituições ligadas à secretaria, por meio do projeto “Mãos que Constroem”, que utiliza a mão de obra prisional.