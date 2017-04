Em Paranaíba, Polícia Militar forma mais 43 novos cabos

Foi realizada nessa quinta-feira (27) em Paranaíba - a 510 km da Capital, a formatura de 43 policiais da região do Comando de Policiamento de Área 2 (CPA-2), que conquistaram a tão sonhada ascensão à graduação de cabos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. A solenidade faz parte do programa de valorização da carreira dos policiais militares que tem sido desenvolvido pelo Governo do Estado, somente neste mês de abril 368 soldados foram promovidos.

O evento foi presidido pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, com a presençã do comandante geral da PM, Waldir Ribeiro Acosta, do comandante do CPA- 2, coronel Adão Rosa dos Santos Gomes, e do comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Gilberto Gilmar de Santana.

Em seu discurso, o secretário José Carlos Barbosa, ressaltou a importância da formatura dos novos cabos. “Esse é um fato histórico desde a divisão do Estado, uma vez que teremos todas as promoções ocorrendo de acordo com a legislação. Isso demonstra que a segurança pública tem sido uma prioridade mesmo diante deste momento pelo qual o Brasil passa. Enquanto a maioria dos estados tem parcelado os salários dos seus servidores, o governador Reinaldo Azambuja autorizou a realização do programa MS Mais Seguro, que está investindo mais de R$ 110 milhões na aquisição de aproximadamente seis mil coletes, novos armamentos, munições e novas viaturas, que mudarão o cenário da segurança em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Não terá um único município do Estado que não receberá uma viatura seja da PM ou Polícia Civil”, destacou Barbosa.

Para o comandante geral da PM, Waldir Ribeiro Acosta, a formação dos novos cabos coloca em dia a promoção dos policiais. “A corporação está colocando em dia essas promoções através da Secretaria de Segurança e do Governo do Estado. Com isso, o policial atualiza e recebe novos conhecimentos e está preparado e motivado para trabalhar melhor ainda para nossa comunidade”, enfatizou o coronel.

Ainda durante a solenidade, os formandos homenagearam o secretário da Sejusp e o comandante-geral da PMMS, por terem contribuído significativamente para a realização do CFC no Polo de Paranaíba. O tenente coronel Adão Rosa dos Santos Gomes, comandante do CPA-2, também foi homenageado pela turma de formandos, que leva o seu nome. Foram agraciados também vários militares aposentados, que ficaram extremamente satisfeitos.

O encerramento do evento foi marcado por um desfile dos formandos e apresentações do serviço operacional do 13º BPM, representado pela Força Tática e o Grupamento Especial de Trânsito e Escolar (GETE). Foram feitas demonstrações das atividades que são realizadas pelos projetos “ReAção” , que trabalha conjuntamente com a escola e a família, atendendo crianças e adolescentes em situação de risco, e o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), ambos desenvolvidos pelo 13º Batalhão.