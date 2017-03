Em parceria com Hospital do Câncer, Centro Multiuso Picolé oferece exames gratuitos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, em parceria com o Hospital do Câncer de Barretos, oferecerá exames de mamografia (prevenção ao câncer de mama) e de Papanicolau (preventivo) no Centro Multiuso Picolé neste mês de abril.

A carreta do Hospital de Câncer de Barretos permanecerá no Cmu Picolé entre os dias 3 e 7 de abril, retornando no dia 17 até o dia 20. Os atendimentos serão feitos das 7 horas às 17 horas.

Os agendamentos começam nesta quarta-feira (22) na Unidade Básica de Saúde Estrela do Sul, localizada na Rua Hamlet, s/n, Bairro Estrela do Sul (próximo a Escola Estadual Padre João Greiner). Para fazer o agendamento dos exames é preciso levar cópias de documentos pessoais, comprovante de residência e cartão do SUS (Sistema único de Saúde). Os exames serão liberados para mulheres de 40 a 69 anos (mamografia) e 25 a 65 anos (Papanicolau).

A coordenadora Ediele Rosalen destaca a importância da parceria. “Nós atendemos diariamente diversas mulheres que não têm acesso a esses exames, ou tem dificuldade de deslocamento. Trazer para cá a carreta do Hospital do Câncer e ajudá-las a cuidarem da saúde é muito satisfatório para nós que já temos o cuidado e o bem-estar delas como missão”, afirmou.

Carteira de trabalho

Nos dia 3 e 4 de abril, quem precisar fazer a carteira de trabalho, também poderá aproveitar para tirar o documento. A parceria entre o Cmu Picolé e o HC de Barretos se estendeu com o Ministério do trabalho, que estará nesta datas atendendo a população.

Mais informações entre em contato pelo telefone 3304-6600 ou vá até o Cmu Picolé, localizado Rua Heráclito D. Figueiredo(Prolongamento da Norte Sul) S/N, esquina com Rua Veridiana(Semáforo/Radar), Bairro Estrela do Sul.