Em Ponta Porã, Azambuja entrega obras e anuncia investimentos

O governador Reinaldo Azambuja cumpre extensa agenda em Ponta Porã neste sábado (25.11), onde entregará diversas obras e irá anunciar mais R$ 38 milhões em investimentos para o município.

Entre os compromissos do chefe do Executivo Estadual, que terão início às 8h e ocorrem em parceria com a prefeitura, estão incluídas entregas de obras de drenagem, pavimentação e saneamento.

Na lista de novos investimentos, está a autorização para licitação de recapeamento em importantes vias do município, como a Avenida Brasil.

Também serão entregues os títulos de propriedades a moradores do Residencial Che Roga Mi, que aguardam há 15 anos pela regularização de seus imóveis.

Será anunciada ainda a implantação de sistema de segurança, que além de Ponta Porã irá beneficiar outros 23 municípios, com o objetivo de combater os crimes na região de fronteira