Em Portugal, missão empresarial de MS trata sobre abertura de mercado

Em busca de oportunidades de negócios entre Mato Grosso do Sul e Portugal, representantes da Fiems, Fecomércio-MS, Faems e Sebrae/MS participaram, nesta segunda-feira (06/11), em Lisboa, capital portuguesa, de reunião com o embaixador do Brasil no país, Luiz Alberto Figueiredo Machado. Na sede da Embaixada, a conversa girou em torno da facilitação e abertura de mercado para que empresários sul-mato-grossenses possam exportar para Portugal.

“Recebemos toda orientação e recepção necessária para fazer exportação dos nossos produtos para Portugal e todo o mercado europeu. Uma grande oportunidade para fazer a internacionalização das nossas empresas, principalmente as pequenas e médias. A Embaixada do Brasil em Portugal está à disposição tanto para ser o nosso facilitador quanto na entrada de produtos e investimentos para o nosso Estado”, avaliou o presidente do Sindigraf/MS e Abigraf/MS, Julião Flaves Gaúna.

O empresário Altair da Graça Cruz, que é 1º vice-presidente da Abigraf/MS e 1º tesoureiro do Sindigraf/MS, lembrou que Portugal é a porta de entrada do Brasil para o mercado europeu. “Portugal é a porta para os investidores, e o embaixador Luiz Alberto posicionou o interesse em ajudar e encaminhar informações do mercado Português”, salientou.

Superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça apontou o turismo e, especialmente, o interesse do governo de Portugal em estreitar as relações com Mato Grosso do Sul como pontos principais do encontro. “Ficou muito clara a oportunidade que Mato Grosso do Sul tem de fazer negócios com as operadoras de turismo de Portugal, porque temos o Pantanal, temos Bonito, somos muito fortes no turismo ecológico”, disse.

“Outro ponto ressaltado inclusive pelo embaixador é essa busca por encontros com as federações do setor produtivo do Estado, liderar uma visita para trazer possíveis investidores portugueses. Hoje mesmo embaixada mandou um documento, que já está no Itamarati, mostrando todo o caminho para uma empresa exportar para Portugal e Europa, então foi um trabalho muito bem direcionado para o setor empresarial que estiver em busca de apoio para Portugal”, salientou Cláudio Mendonça.

Websummit

Em Lisboa, a missão empresarial também participará da 9ª edição da Websummit, a maior conferência de tecnologia da Europa que começa nesta segunda-feira (06/11) e prossegue até quinta-feira (09/11). Nos quatro dias do evento, 60 mil participantes de 170 países, entre eles CEOs das maiores e mais poderosas empresas de tecnologia do mundo, altos executivos e startups promissoras, irão debater o que o futuro promete para suas áreas de atuação.

Neste ano, os destaques são o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, o CEO da Intel, Brian Krzanich, o presidente da Microsoft, Brad Smith, o CEO da Oracle, Mark Hurd, o cofundador do Tinder, Sean Rad, e o cofundador do Facebook, Dustin Moskovitz. Durante o Websummit, ocorrem cerca de 20 conferências independentes, cada uma focada em uma indústria diferente, de marketing a esportes, passando por SaaS, moda e automóveis.