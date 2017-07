Em posse de conselheiros, prefeito garante que decisões na cultura serão conjuntas

Com mandato de dois anos, os membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC tomaram posse nesta quinta-feira (13), durante ato no gabinete da Esplanada. Criado em 1993, por meio da Lei nº 3017 de 1º de dezembro, a entidade atua como órgão colegiado, destinado a garantir o pleno exercício dos atores culturais e acesso do cidadão às fontes de cultura.

Vinculado à Secretaria Municipal da Cultura e Turismo (Sectur), o conselho é composto de 14 conselheiros titulares e respectivos suplentes. Ao dar posse a seus membros, o prefeito Marquinhos Trad se comprometeu a executar as políticas do setor, sempre em consenso com a entidade.

“Temos um objetivo em comum que é garantir a todo cidadão o acesso pleno à cultura. Tocaremos os projetos com vocês, quem irão nos pautar sobre as ações para o segmento, já que são vocês quem sabem e entendem o que é melhor. Já demos um passo importante, quando transformamos a fundação em secretaria, tirando a cultura do papel de coadjuvante para que ela assumisse o papel principal”, destacou o prefeito.

O presidente do Fórum de Cultura de Campo Grande, Vitor Samudio, fez uso da palavra para transmitir a expectativa do segmento do setor com a nova gestão da Capital.

“Sabemos como a cultura foi tratada nos últimos anos e acredito que essa nova gestão terá uma tarefa maior, que vai além de executar um bom trabalho, mas precisará entender esse desgaste sofrido na cultura para nos ajudar a superar tudo isso. Essa gestão está apenas no início, mas pelo menos um bom passo já demos, que é o diálogo, fundamental para evolução do setor de forma significativa”, ponderou Samudio.

O Conselho Municipal de Cultura tem a função de apoiar as promoções e as manifestações culturais de Campo Grande; promover a defesa, conservação e a valorização do patrimônio e acervo cultural do Município; aprovar projetos e programas culturais para os fins, de acesso ao Fundo Municipal para o Desenvolvimento de Atividades Culturais de Campo Grande.

A entidade tem ainda a atribuição de emitir parecer em processo de tombamento de patrimônio histórico e cultural do Município; promover fóruns, debates, estudos e seminários sobre temas ligados à área cultural e participar da elaboração da proposta orçamentária destinada à execução da política cultural.

O conselho fará a troca da diretoria na próxima reunião, agendada para o dia 9 de agosto, no auditório do Planurb. O presidente em exercício, Eduardo DSC_0414de Souza Neto, que será substituído pela titular da Sectur, explica que o órgão tem participação efetiva nas tomadas de decisões do Executivo. “Somos um órgão consultivo que participa ativamente nas discussões, principalmente do orçamento do município para a elaboração das políticas do setor. Tenho convicção de que vamos colher muitos frutos daqui pra frente”, disse ele.

Nilde Brun espera uma parceria produtiva da prefeitura e todo o segmento envolvido na cultura. “Estamos construindo um novo olhar e direcionamento das políticas sociais da cidade. Nossa equipe da secretaria de Cultura se reúne toda semana para discutir e afinar as ações, sempre pautados no fato do histórico mais recente que a cultura viveu, que não foi fácil. Com isso, herdamos o direito de não errar. E, para isso só existe uma fórmula: o diálogo. Dessa forma conseguiremos minimizar significativamente os erros cometidos nos últimos anos”, ressaltou a secretária de Cultura.

Confira quem são os membros que tomaram posse:

Representantes de Entidades Não-Governamentais

1-Fórum Municipal de Cultura

Titular: Aline Sesti Cerutti

Suplente: Leize Demétrio da Silva

2-Fórum Municipal de Cultura

Titular: Eduardo de Souza Neto

Suplente: Elias Borges de Campos

3-Fórum Municipal de Cultura

Titular: Apres Gomes Neto

Suplente: Mariana Arnet de Souza

4-Fórum Municipal de Cultura

Titular: Rose Aparecida Borges

Suplente: Juliana de Oliveira Sampaio

5- Fórum Municipal de Cultura

Titular: Ângelo Marcos Vieira de Arruda

Suplente: Perla Yassura Braga Larsen

6-Fórum Municipal de Cultura

Titular: Glaucia Vieira Pires de Oliveira

Suplente: Ana Claudia Salomão da Silva

7-Fórum Municipal de Cultura

Titular: Marília de Almeida Silva

Suplente: Suzana Nazaret Dolabani Leite

Representantes de Órgão Governamental

1-Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Sectur

Titular: Nilde Clara de Souza Benites Brun

Suplente: Laura Marina Ferreira Souza de Miranda

2-Área de Artes Cênicas – Sectur

Titular: Renata Vilverti Leoni

Suplente: Maria Helena Altounian Belalian

3-Área de Patrimônio Cultural – Sectur

Titular: Lenilde da Silva Ramos

Suplente: Joelma Fernandes Arguelho

4-Área de Literatura e História – Sectur

Titular: Juliane Ferreira Salvadori

Suplente: Maria Auxiliadora Martins Costa Rosa

5-Área de Música Regional – Sectur

Titular: Evânio Vargas Padilha

Suplente: Jardel Vinicius Tartari

6-Secretaria Municipal de Educação – Semed

Titular: Rafael Bendô da Silva

Suplente: Marcos Borges dos Santos

7-Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento – Sefin

Titular: Sanderson Hilgert

Suplente: Rita Nogueira Flávio Delgado