Em posse de juizes, Presidente da OAB/MS destaca 40 anos de criação

Durante a solenidade de posse de 34 juízes federais substitutos no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), nesta quarta-feira (11), Representando o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Claudio Lamachia, o presidente da Seccional Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche destacou os 40 anos de criação do Estado.

“A criação só se tornou possível devido à luta daqueles que acreditavam no Estado [...]. A luta foi árdua, repleta de idas e vindas, mobilizando corações e mentes, gerando debates intensos em nossa sociedade por várias gerações”, desse Mansuor.

O Presidente da OAB/MS ainda relacionou a criação do Estado com a posse dos novos juízes. “Da mesma forma que estamos lutando para construir um novo Estado, todos aqui estarão lutando para construir um novo judiciário – mais próximo das pessoas, mais célere, mais criativo e mais confiante no porvir”, frisou.

Em seu discurso, o Presidente da OAB/MS proferiu que o futuro está na “geração que chega hoje a magistratura com o desafio de repensar a tradição a partir de resignificações propostas pelo novo mundo que aí está”.

Mansour terminou citando poema do sul-mato-grossense Manoel de Barros. “Que a palavra parede não seja símbolo de obstáculos à liberdade, nem de desejos reprimidos, nem de proibições na infância. Não. Parede que me seduz é de tijolo, adobe preposto ao abdômen de uma casa. Eu tenho um gosto rasteiro de ir por reentrâncias baixar em rachaduras de paredes por frinchas, por gretas - com lascívia de hera”.