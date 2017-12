Em posse de secretário, Reinaldo rouba a cena e anuncia 13º para hoje

O governador Reinaldo Azambuja anunciou durante a posse do novo secretário de Saúde, Carlos Coimbra, que depositará nesta quarta-feira (13) o 13º dos servidores. Segundo Azambuja, R$ 360 milhões serão destinados a Campo Grande e R$ 462 milhões no interior.

Reinaldo ainda falou da Caravana da Saúde e que a quer voltada para as mulheres. O programa também é de interesse do secretário empossado.

Coimbra, que substitui Nelson Tavares na Secretaria de Estado de Saúde (SES), disse que quer retomar ações de saúde por todo o estado.

Coimbra ainda afirmou que quer finalizar o Hospital do Câncer e que o acelerador linear, equipamento de alta tecnologia que emite a radiação utilizada em diversos tratamentos para combater o câncer, já estará funcionando no Hospital em março e que, em agosto, um segundo acelerador será instalado no Hospital Universitário da Capital.

Em seu discurso de despedida, Nelson Tavares citou a redução de custos durante sua gestão como secretário, disse ainda que os avanços não são méritos seu, mas da sociedade. “Tudo era parte de um programa de governo”, finalizou.