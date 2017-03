Esta é a segunda interdição nas rodovias do Estado contra a Reforma

Na manhã desta sexta-feira (17), por volta de 7h 40min, cerca de 200 manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e professores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação iniciaram um protesto e interditaram totalmente a pista no quilometro 104 da RB 163, em Itaquiraí, cidade 402 km de Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição faz parte das movimentações contra a reforma da previdência proposta pelo presidente Michel Temer (PMDB).

Com a interdição, o congestionamento no local é de um quilometro de extensão. Não há previsão para a liberação da pista.

Matéria editada às 9h03 para acréscimo de informação.