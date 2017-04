Em quatro meses, nove fugas de delegacias foram registradas em Mato Grosso do Sul

O Sinpol-MS protocolou um ofício no Ministério Público informando a situação das delegacias no Estado

De janeiro a abril deste ano, nove fugas em delegacias de Mato Grosso do Sul foram registradas. Os dados são de um levantamento feito pelo Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS). As constantes fugas de delegacias resultam em à segurança da população.

De acordo com os dados, mais de 24 presos fugiram de delegacias este ano. “Quando o preso evade, ele pode roubar o veículo de alguém para continuar a fuga e até mesmo adentrar às residências e comércios próximos para se esconder”, afirmou, o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

Nesta semana, o sindicato protocolou um ofício informando à calamitosa situação ao Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GACEP). “Solicitamos o apoio do Ministério Público Estadual para cessar o desvio de função dos policiais civis. Se necessário, usando os meios judiciais para determinar a retirada dos presos das delegacias após a audiência de custódia”, declarou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

Para o Sinpol-MS as delegacias não contam com estrutura física adequada para permanência de presos. Além da falta de estrutura, o sindicalista ainda aponta que os policiais civis estão desempenhando uma função para a qual não têm atribuição “A presença de presos nas delegacias deve ser transitória e não permanente como vêm ocorrendo. Esse desvio de função, além de ilegal, está consumindo os poucos recursos humanos existentes, prejudicando o verdadeiro trabalho do policial civil que é a investigação e elucidação de crimes”, enfatizou.

Veja os casos mais recentes

12/01/17 – presos da DP de Água Clara fazem rebelião devido a superlotação. O local tem capacidade total para quatro presos, porém abrigava 11. Eles jogaram os colchões para fora da cela e atearam fogo.

07/02/17 – 03 presos fugiram da Depac Centro em Campo Grande.

13/02/17 – presos fazem rebelião na DP de Chapadão do Sul devido a superlotação.

19/02/17 – 03 presos fugiram da DP de Fátima do Sul ao serrarem duas barras de ferro do solário da unidade.

26/02/17 – 07 presos tentaram fugir da DP de Itaporã serrando as grades, porém a ação foi percebida e impedida pelos policiais civis.

22/03/17 – presos foram flagrados tentando fugir da DP de Água Clara cavando uma passagem no teto da cela.

26/03/17 – 11 presos fugiram da DP de Brasilândia após rederem o policial civil que estava de plantão, roubando sua pistola e veículo, que posteriormente foram recuperadas.

29/03/17 – os policiais civis da DP de Ponta Porã descobriram que os presos planejavam uma fuga em massa através de um buraco que estava sendo escavado na parede da cela da unidade.

09/04/17 – os policiais civis da DP de Ponta Porã abortaram a segunda tentativa de fuga de presos na unidade, que estavam escavando novamente a parede da cela.

