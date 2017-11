Em reunião, Semed e sindicato discutem ações para o ano letivo de 2018

Em reunião nesta sexta-feira (10), a Secretaria Municipal de Educação e o Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) discutiram as ações para o ano letivo de 2018.

A secretária Elza Fernandes Ortelhado, o presidente da ACP, Lucílio Nobre e diretores da entidade discutiram sobre as convocações.

A secretária destacou que foi agendada uma reunião para o dia 30 de novembro, com o objetivo de debater a reformulação do Decreto n° 10.440/2008. O processo seletivo para professor coordenador também foi pautado e de acordo com a secretária Elza Fernandes, o edital está em fase de finalização e deve ocorrer ainda este ano.

Um dos assuntos também ressaltados na reunião foi sobre o chamamento de concurso, o qual a secretária afirmou que ocorrerá em breve, para que os professores sejam empossados no início de 2018.

A eleição direta para diretores de escolas, que já vêm sendo discutidos desde o primeiro semestre deste ano, também foi discutida.Neste quesito, a secretária ressaltou que a Semed (Secretaria Municipal de Educação) já está finalizando a minuta do projeto de lei para a implantação da Gestão Democrática, que será encaminhada ao prefeito Marquinhos Trad.