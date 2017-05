Operação Toque de Midas II investiga fraudes em licitações de materiais escolares

Depois de investigar fraudes em licitações de merenda escolar, a segunda fase da Operação Toque de Midas deflagrada na manhã desta quarta-feira (3), pela Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU), apura fraudes em licitações de materiais escolares em Paranhos, cidade a 477 km de Campo Grande.

As fiscalizações constataram manipulação de cotações de preços com o objetivo de elevar o valor de referência do Pregão, além de superfaturamento. Os objetos das licitações eram aquisições de kits escolares e livros paradidáticos para atender a Rede Municipal de Ensino de Paranhos. Os prejuízos causados pela Organização Criminosa ao patrimônio público, apurados até o momento, são de R$ 270 mil.

A PF cumpre quatro mandados de busca e apreensão, sendo um na Prefeitura de Paranhos e outro em um estabelecimento comercial em Campo Grande, além do sequestro de valores nas contas bancárias de duas empresas de R$ 270 mil, equivalentes ao prejuízo causado pela quadrilha.

Toque de Midas

A primeira fase da Operação Toque de Midas desarticulou um esquema criminoso de fraude em licitações referentes a aquisições de merendas, com um prejuízo aos cofres públicos de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O nome Toque de Midas faz alusão a uma expressão oriunda de um mito grego a qual expressa que o enriquecimento fácil pode se voltar contra o beneficiado, como castigo por sua ganância.