Em site da Câmara Federal atalho para Assembleia Legislativa de MS direciona usuário para AL de MT

Quase 40 anos se passaram desde que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foram divididos, mas tem muita gente que ainda não aprendeu que tem diferença sim entre os dois. Depois da atriz Danielle Winits confundir os estados no fim de janeiro e ainda dizer que existe uma rixa entre os dois é a vez do site da Câmara dos Deputados dar sua contribuição nessa novela.

Ao buscar no Google pelo nome de alguns deputados federais de Mato Grosso do Sul para atualizar seus contatos e enviar alguns convites para um evento uma empresária da área de comunicação da Capital conta que apareceu como opção o site da Câmara.

No site ela conta que encontrou um link com atalho para o site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, mas a surpresa veio logo após o click. Apesar de contar o nome da ALMS o link direciona o usuário para a página da Assembleia de Mato Grosso.

Em uma postagem na sua página particular no Facebook a empresária se diz indignada. “E aí, quando você precisa atualizar seu mailing de autoridades e se depara com o link da Assembleia Legislativa de MS no site da Câmara Federal e cai na AL MT?! #éofim! #indignada”, diz o post.

A redação do JD1 Notícias tentou contato com a assessoria de comunicação da Câmara, mas até a publicação desta matéria ela não havia se pronunciado.