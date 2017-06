Em três anos, Juizado de Trânsito resolveu 14.500 casos

Levando em conta que o mês de maio é destinado à prevenção e a educação no trânsito e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está permanentemente atento à resolução dos conflitos que acontecem nas ruas foi lançada a campanha “Chame o Juizado”, uma ação que incentiva os motoristas a acionarem o serviço do Juizado de Trânsito, disponível em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, quando há acidentes sem vítimas. O atendimento é gratuito e feito por unidades móveis, totalmente equipadas.

A soma do atendimentos nos meses de março, abril e maio totalizam 1128. Enquanto no ano passado o mês de março teve 268 atendimentos, em abril 292 e em maio 342.A estatística do Juizado de Trânsito da Capital mostra que, em três anos, 14.500 casos foram resolvidos pelos próprios motoristas. Estes acidentes poderiam se tornar processos em que apenas uma das partes sairia vencedora. Os dados referem-se ao período de agosto de 2014 até maio de 2017.

Em Campo Grande, a procura pelo serviço tem aumentado, é o que explica o juiz da 9ª Vara do Juizado de Trânsito, Djailson de Souza. Segundo o magistrado, no ano de 2016 os chamados diminuíram, mas nos últimos três meses de 2017 a demanda tem crescido substancialmente. Para ele, este é um serviço muito conhecido da população de Campo Grande.



“O que pudemos observar foi o aumento da procura, porque o serviço tem resultado imediato. Após o acidente, uma van equipada vai até o local onde um conciliador ajuda os envolvidos a chegarem a um acordo. Em pelo menos 90% dos casos as partes resolvem os conflitos, sem a necessidade de judicializar a questão”, diz o magistrado.

O resultado deste trabalho evita uma série de transtornos que vão muito além de passar por um processo judicial, que pode durar meses. O atendimento é diário, inclusive aos finais de semana e feriados. Com isto, o fluxo do trânsito é rapidamente liberado, pois a unidade móvel chega minutos depois do acidente, liberando a via. Como o acordo é proposto pelas partes, sem a imposição de uma decisão de um juiz, as partes estão mais interessadas em cumprir o que foi acordado, assim os danos são reparados nos dias seguintes e os motoristas podem voltar a utilizar seus veículos.

Conheça – O serviço é oferecido pelo TJMS nas comarcas de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá para atender, imediatamente, chamadas referentes a acidentes com veículos automotores (motos, carros, caminhões e ônibus), e conta com uma equipe chefiada por um conciliador, um policial militar e um motorista.

Veja os horários e telefones de atendimento nestas comarcas:

- Campo Grande: 159 ou 0800-647-1333, diariamente, inclusive sábados, domingos e feriados, das 7 às 22 horas;

- Dourados: 0800 647 1770 ou (67) 98462-8243, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas;

- Corumbá: (67) 98467-8395, diariamente, inclusive sábados, domingos e feriados, das 8 às 22 horas;

- Três Lagoas: (67) 98478-2201, diariamente, inclusive sábados, domingos e feriados, das 7 às 19 horas.