Em Três Lagoas Logen é homenageado por veredores

A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aproveitou a cerimônia de inauguração do ISI Biomassa (Instituto Senai de Inovação em Biomassa), realizada nesta sexta-feira (15/12), para entregar uma moção de congratulação ao presidente da Fiems, Sérgio Longen, e ao secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, e os títulos de cidadãos três-lagoenses ao presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Braga de Andrade, e ao governador Reinaldo Azambuja, sendo que as três homenagens foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores da cidade.

Sérgio Longen e Jaime Verrcuk, que já receberam o título de cidadãos três-lagoenses, agora foram homenageados com uma moção de congratulação pelos serviços prestados em prol do desenvolvimento do município. No caso específico do presidente da Fiems, a moção foi em reconhecimento pelas instalações do Novo Sesi, do ISI Biomassa (Instituto Senai de Inovação em Biomassa) e demais ações em prol do desenvolvimento da indústria do município.

Sérgio Longen afirmou receber com orgulho a moção. “Muito nos orgulha esta homenagem da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, que aqui reconhece a somatória de esforços do Sistema Indústria para permitir que Três Lagoas seja esta cidade com economia pujante, e que avança a passos largos no desenvolvimento”, agradeceu.

Proponente da homenagem, o vereador Luiz Akira destacou ter apresentado a moção em razão da relevância que as obras do Sesi e Senai representam para o desenvolvimento de Três Lagoas. “Sabemos que o trabalho de qualificação profissional e atendimento à indústria tem valor inestimável para nossa cidade. A indústria local, nosso PIB, nossa economia, apresenta crescimento tão significativo muito por causa dessas iniciativas, por isso o presidente Sérgio Longen se faz mais do que merecedor”, ressaltou.