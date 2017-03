Em três meses, Santa Casa realizou quatro captações de órgão

A Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa de Campo Grande realizou nesta quarta-feira (8), mais uma captação de órgãos. Desta vez, o paciente doou fígado, rins e córneas.

O fígado do paciente foi encaminhado para o Distrito Federal, os rins foram para São Paulo e as córneas do paciente permaneceram no Banco de Olhos da Santa Casa. Para que a operação ocorresse com sucesso, a comissão contou com o apoio de uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) que transportou o fígado para Brasília em tempo de transplantar. Já os rins foram por meio de avião comercial.

Esta é a primeira captação do mês de março somando quatro captações no ano de 2017. A morte é confirmada por uma série de exames. A partir daí, a CIHDOTT entra em ação. A coordenadora da Comissão, Ana Paula das Neves, explica que o trabalho inicia com a detecção do potencial doador, viabilização do diagnóstico de morte encefálica e a manutenção dos órgãos.

Em seguida, a Comissão estabelece contato com familiares em busca do consentimento pela doação. Sendo de interesse dos familiares a doação dos órgãos, o passo seguinte é a busca de possíveis receptores nas listas estadual e nacional. Não existindo condições de transplante no Estado, a busca é realizada no Sistema Nacional de Transplantes, a qual é realizada pela Central Estadual de Transplantes.