O coordenador regional da Fundação Nacional do Índio (Funai), de Campo Grande, Paulo Rios Junior, concedeu entrevista ao JD1 Notícias, na manhã desta terça-feira (18), onde explicou o trabalho que vem realizando no órgão desde o inicio de sua gestão, em outubro de 2017.

Paulo destacou os desafios enfrentados neste primeiro ano de gestão do órgão. “Nós assumimos a Funai em outubro de 2017 e colocamos em pauta o principal foco que era a reestruturação da nossa Coordenadoria Regional de Campo Grande. Confesso que quando assumi, pouco conhecia de política indigenista, mas como fui gestor, não me pautei e não vacilei em aceitar. É claro que era uma missão difícil, mas eu acreditava que nós tínhamos potencial pra avançarmos. Logo fomos tomando conhecimento da gestão, entendendo o que acontecia lá e, graças a Deus, tivemos um fortalecimento da própria ação dos funcionários que nos auxiliaram muito. Pactuamos com eles essa gestão, e com isso começamos a fazer a diferença e fizemos”, ressaltou Paulo.

Um dos grandes desafios enfrentados pela equipe da gestão atual foi a estrutura da Funai. Paulo relembrou de como estava o órgão antes de assumir a coordenação e como a população indígena estava sendo atendida e como esta no momento atual. “Estamos em um novo momento na Funai de Campo Grande. Ela estava sucateada, abandonada, os funcionários não tinham nenhuma perspectiva. A partir do momento que nós aceitamos a missão de gerir o órgão, fomos as bases, nas aldeias. E tivemos uma confiança muito grande das lideranças, dos caciques. Eles acreditaram que podíamos fazer a diferença, pedi um tempo para eles e os resultados começam a aparecer”, disse.

Paulo ainda afirmou que o trabalho só está começando, e que a partir de agora, muita coisa vai melhorar na Funai. “A nossa prioridade era a estrutura do próprio órgão. Nós tivemos sucesso, estamos estruturando e terminando e agora começamos um 'novo ano', que é ir para as coordenadorias técnicas locais que são nos municípios. Hoje, essas estruturas também precisam de mecanismos para desenvolver o trabalho que exige tecnologia, transporte veicular, informatização de todas as coordenadorias técnicas locais, e isso será nosso foco daqui para frente. Já estamos avançando, conseguimos uma emenda com o Ministro Carlos Marun para reformar algumas coordenadorias e construir outra. Estamos viabilizando o desenvolvimento desse projeto e daqui para frente muita coisa vai melhorar, principalmente na reestruturação do próprio órgão”, afirmou Paulo Rios.