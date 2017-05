Em uma semana PM recupera 44 veículos

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul divulgou nesta segunda-feira (15.5), os dados de suas ações em relação ao período de 8 a 14 de maio, em todo o Mato Grosso do Sul. Em uma semana foram realizadas 90 operações, resultando na abordagem de mais 13 mil pessoas e cerca de 9.800 veículos vistoriados.

Durante as ações 44 veículos foram recuperados, 19 armas de fogo apreendidas e 72 foragidos da Justiça capturados. Ainda foram presas 434 pessoas e aproximadamente três toneladas de drogas, além de 462 pacotes de cigarro. “Semana a semana estamos colhendo resultados positivos em razão das ações afirmativas da Polícia Militar em todo o Estado”, afirmou o comandante geral, coronel Waldir Ribeiro Acosta.

Na área do trânsito, as blitzes preventivas resultaram em 1.285 notificações e no recolhimento de 265 veículos por restrições administrativas. As barreiras coíbem a circulação de motoristas embriagados e que andam de forma irregular e tem como objetivo a diminuição dos índices de morte no trânsito, foco da campanha de conscientização chamada Maio Amarelo, na qual a PM vem atuando por meio de suas unidades.Na área ambiental foram realizadas abordagens a 45 embarcações.