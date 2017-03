Em visita a Bonito, secretário de Infraestrutura anuncia implantação de corredor que ligará o municí

Durante visita técnica à região de Bonito, o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, anunciou que o Governo do Estado irá realizar um corredor de integração que ligará o município a região de Corumbá. “Percorremos a MS-382 para a qual temos um projeto de implantação que sairá de Bonito, da Baía das Garças, descendo a Serra da Bodoquena até a ponte do rio Naitaca. Trata-se de um corredor que irá ligar Bonito à Corumbá”, explicou Miglioli.

Ainda de acordo com o secretário o Governo tomou a decisão por acreditar que uma rota neste trajeto será estratégica para o setor turístico. “Os turistas poderão sair de Bonito, cruzar o Pantanal e chegar até Corumbá. Além disso, a implantação de uma rodovia nessa região irá beneficiar grandemente a comunidade e os produtos da região”, disse.

Durante a visita, Miglioli também vistoriou as obras de pavimentação da MS-178, conhecida como Passo do Curê, que recebe investimentos de R$ 20,2 milhões. “Essa é uma obra considerada emblemática para a região e que já começou e parou diversas vezes por outras gestões. Nós assumimos o compromisso de entregá-la e faremos isto este ano”, pontuou. A previsão é que a obra seja entregue em dezembro deste ano.

Outros anúncios realizados pelo secretário foram a finalização do projeto executivo para pavimentação do acesso ao Balneário Municipal e a construção de 250 casas. “Queremos iniciar as obras do acesso ao Balneário ainda este ano e também temos para Bonito um projeto arrojado de habitação, onde iremos construir 250 unidades habitacionais em parceria com a Prefeitura”.

Na área de saneamento, embora o município tenha universalizado a água e esgoto, Miglioli informou que a falta de água tem sido tratada com bastante veemência. “Eu e o Luís [diretor-presidente da Sanesul] temos tratado bastante essa questão a fim de solucionar esses problemas de alta temporada. O fato é que o Governo se preocupa com o desenvolvimento do Estado como um todo. Passamos dois anos planejando e estruturando com muita responsabilidade o que o Mato Grosso do Sul precisa, agora é a hora de começar a mostrar os resultados”, finalizou.