Em visita a Dourados, Longen supervisiona reforma da Escola do Sesi

Completando agenda realizada em Dourados (MS) nesta sexta-feira (07/07), que também contou com a entrega de 725 mochilas personalizadas para alunos e professoras da Escola do Sesi, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, supervisionou as obras de reforma da unidade escolar. Foram investidos R$ 2,1 milhões na reforma, que deve ser concluída na segunda quinzena de julho.

“Estamos percorrendo as Escolas do Sesi agora no meio do ano com o objetivo de avaliar as condições de cada unidade, olhando nos olhos dos alunos e conversando sobre as necessidades deles. Com visitas in loco é possível identificar pontos que necessitam de melhorias e avaliar a destinação dos investimentos”, Sérgio Longen.

Os mais de R$ 2 milhões foram destinados à substituição do piso da quadra de esportes, à pintura da unidade, à reforma do auditório, à substituição das luminárias por LED, às adequações de segurança, entre outras melhorias. “Oferecer uma estrutura completa, segura e confortável aos alunos complementa a missão do Sesi, de formar alunos prontos para a vida, para o mercado de trabalho, com um olhar crítico e analítico sobre os acontecimentos a sua volta”, declarou o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla.