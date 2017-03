Em vistoria, Prefeito pede ajuda da população para fiscalizar serviços públicos

O prefeito Marquinhos Trad voltou a convidar a população de Campo Grande para ajudar na fiscalização dos serviços públicos na Capital. Na tarde desta sexta-feira (10), durante vistoria à obra de recapeamento na rua Brilhante, que faz parte do projeto de requalificação de vias que integram o corredor sudoeste do transporte coletivo, o chefe do Executivo Municipal lembrou que qualquer cidadão pode dar a sua contribuição, fazendo denúncias ou sugestões.

“Quero pedir aos cidadãos da nossa Capital, para que sejam fiscais junto comigo, dos serviços executados na cidade. É importante e eficiente esse tipo de acompanhamento. Quando recebo alguma denúncia, faço questão de ir pessoalmente até o local para verificar se corresponde. Quando a pessoa estiver passando pela rua e observar uma obra e tiver qualquer dúvida, peço que se aproxime, faça seu questionamento e, não satisfeita com a resposta, nos procure. Temos hoje uma Ouvidoria eficiente, que está ali para acolher não apenas reclamações, mas também recebe sugestões para melhorar os serviços”, lembra Marquinhos.

CRS Nova Bahia

Também nesta sexta-feira (10), o prefeito Marquinhos Trad usou o horário de almoço para fiscalizar o Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Nova Bahia. Ele aproveitou a visita para informar aos funcionários da unidade que a reposição dos medicamentos começará a ser feita nos próximos dias, e que há um planejamento em andamento para evitar a falta de remédios e suprimentos, que se tornou frequente nos últimos anos.

“Sabemos da real situação da Saúde hoje em Campo Grande. Estamos empenhados desde o primeiro dia de gestão na busca de soluções para as questões mais urgentes como garantir a medicação e o atendimento nas unidades. Isso é prioridade. O primeiro lote de insumos para atender as farmácias chegou ontem”, informou o prefeito.