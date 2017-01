Capilo estava preso no país vizinho desde 2009, junto com Jarvis Pavão

Carlos Antônio Caballero, conhecido como ”Capilo”, foi extraditado na manhã de desta sexta-feira (20) ao Brasil. Ele é considerado pelas autoridades paraguaias um dos maiores líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital) no país, onde estava preso desde 2009.

De acordo com o site ABC Color, Capilo foi levado pelo comissário Luís Arias e vários agentes da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) até um avião da empresa Aerolíneas Argentinas. Dentro da aeronave, os agentes paraguaios entregaram o traficante às autoridades brasileiras.

Segundo a reportagem, o avião embarcou com destino a São Paulo (SP), sem relatar onde ele ficará preso. No Brasil, Capilo cumprirá pena por tráfico de drogas nacional e internacional, posse ilegal de explosivos e armas de fogo. Ele também foi condenado pelo tráfico internacional de armas e munições de uso restrito. Segundo autoridades paraguaias, ele foi preso no dia 27 de dezembro de 2009 com o narcotraficante Jarvis Chimenses Pavão.

Em 2009, Capilo foi condenado a sete anos de prisão por lavagem de dinheiro, violação da lei de armas e associação criminosa. Cumprida a sentença no Paraguai, ele segue para o Brasil. Segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, Capilo é responsável pela entrada do PCC no país vizinho.

Segundo autoridades brasileiras, Capilo se integrou ao PCC quando cumpriu pena por tráfico de drogas em São Paulo (SP). Já em liberdade, ele foi enviado pela facção para atuar como “embaixador” junto aos fornecedores de armas e drogas na Bolívia, onde junto com Pavão, passou a atuar e centralizar as operações de envio de drogas ao Brasil.

De acordo com autoridades paraguaias, o próximo a ser extraditado para o Brasil será Jarvis Pavão. O brasileiro, que também tem cidadania paraguaia, luta para não viajar ao Brasil, onde cumprirá a sua pena num Presídio Federal no país.