Embaixador do Turismo de MS é entrevistado em Miami por Gugu

O empresário João Geraldo Abussafi de Lima, mais conhecido como Jota Abussafi, nomeado Embaixador Honorário do Turismo de Mato Grosso do Sul pelo governador Reinaldo Azambuja foi entrevistado pelo em sua mansão em Miami pelo apresentador Gugu Liberato. De acordo com informações Jota mostrará para o apresentador a mansão de um dos maiores estilista do mundo. A entrevista vai ao ar nesta quarta-feira (15) às 22h30, horário de Brasília.

Jota foi para os Estados Unidos em 1994 após perder uma eleição para vereador em Terenos por cinco votos e lá trabalhou lavando louça, auxiliar de cozinha e motorista em uma empresa que transportava turista pelos pontos turístico de Miami. Com o emprego ele conseguiu abrir a própria empresa e recepcionava famosos brasileiros como Cláudia Raia, Faustão, Rodrigo Faro, Kaká.