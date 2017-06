Embaixador Suíço pretende trazer investidores do seu país à Capital

O prefeito Marquinhos Trad recebeu a visita do embaixador da Suíça, André Régli

O prefeito Marquinhos Trad recebeu, nesta quinta-feira (8), a visita do embaixador da Suíça, André Régli, que veio a Campo Grande para conhecer os potenciais da capital sul-mato-grossense.

O ilustre visitante disse que sairá de Mato Grosso do Sul convencido de que o Estado e, em especial a Capital, oferece muitos fatores positivos para atrair investidores suíços.

“Fizemos questão de conhecer os desafios do prefeito. Já percebemos a beleza da cidade, que me parece um lugar agradável para viver. Penso que Campo Grande nos oferece uma série de possibilidades para futuras parcerias, principalmente na área da pesquisa. Quero apresentar tudo isso para os investidores na Suíça com a perspectiva de estreitar essa relação”, disse Régli, Esta é a primeira vez que ele visita o Estado.

Acompanhado do secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Lacerda, o prefeito explanou as potencialidades de Campo Grande e colocou sua administração à disposição da comitiva para fortalecer a relação entre os países.

“A nossa capital apresenta um dos cenários mais favoráveis no país em termos de crescimento e desenvolvimento econômico e financeiro. Campo Grande é bem planejada e está preparada para receber investidores, inclusive da Suíça”, afirmou o chefe do Executivo Municipal.