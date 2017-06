Embriagada, mulher agride o marido e xinga policiais

Márcia Nogueira Cunha, 43 anos, feriu o esposo, Carlos Henrique Dias Ferreira, 37 anos, com uma machadinha e quando os policiais chegaram para atender a ocorrência, foram recebidos com palavrões proferidos por Márcia. O fato aconteceu na noite de quinta-feira (16), em Três Lagoas.

Segundo o registro policial, a vítima chegou em casa por volta as 19h e o portão estava trancado, Carlos teve que pular o muro para entrar na residência. Ao pular, a vítima bateu na porta chamando sua esposa a qual teria saído de dentro da residência, proferindo palavras ofensivas. Márcia agrediu o marido com uma machadinha e ao tentar se defender com a mão esquerda, foi atingido, causando um corte profundo na mão esquerda.

Segundo os policiais, no momento em que os militares estavam ouvindo a vítima no local, Márcia, que estava visivelmente embriagada, começou a xingar os policiais. Márcia ainda tentou fugir do local, mas foi impedida pelos militares que algemaram a mulher e colocaram ela dentro da viatura.

Márcia foi encaminhada para a delegacia da cidade e Carlos para uma unidade de saúde para receber atendimento médico. O caso foi registrado como Lesão Corporal Dolosa.