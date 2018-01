Embriagado, adolescente pula em lagoa e morre afogado

Sidieis de Souza Amarilha, 17, morreu no final da tarde de sexta-feira (5) após pular numa lagoa localizada na Aldeia Bororó, Reserva Indígena de Dourados.

De acordo com as informações do site Dourados News, o adolescente chegou embriagado ao local conhecido como Lagoa do Luciano onde várias pessoas se banhavam e, agressivo, dizia para que todos deixassem o local.



Sidieis então pulou na água e, segundo testemunhas, começou a se afogar. As pessoas ainda tentaram ajudar o rapaz, mas ele acabou morrendo.



O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou a vítima já estava morta. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Dourados.