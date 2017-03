Bêbado, homem colide carro em poste e agride morador que tentou socorrê-lo

Condutor foi encaminhado à delegacia para registro do fato

Embriagado, um mecânico de 38 anos colidiu o veículo em um poste de energia elétrica e num caminhão guincho estacionado, na manhã desta quarta-feira (01), no Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste. Desorientado, o condutor agrediu o morador que tentou socorrê-lo.

Segundo o site Idest, após ouvir o barulho da pancada, um idoso de 65 anos saiu para ver o que tinha acontecido, quando deparou com o acidente. Ao questionar o condutor, acabou sendo agredido a socos no rosto.

Familiares do idoso entrou em vias de fato com o mecânico, onde uma motocicleta foi lançada ao chão. A Polícia Militar foi acionada no local.

Indagado, o motorista negou a realizar teste de bafômetro, relatando que “estava na casa de umas mulheres” e que tinha “perdido as contas de quantas latinhas tinha tomado”, pois ele “também era filho de Deus”.

Ele foi autuado pela inflação e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para registro do fato.