Claudemir Romão de 41 anos, e Luciano Cardoso de Oliveira, 42, foram presos nesta quarta-feira (25), transportando seis filhotes de jacarés de forma ilegal, num veículo, na MS-295, em Eldorado. De acordo com os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Claudemir conduzia o carro estava embriagado no momento do flagrante e o passageiro tinha passagens pela polícia por roubo.

No veículo foram encontrados seis exemplares vivos de filhotes de jacaré, que eram transportados num balde sem a documentação legal, o que ocorre o crime como transporte de animal silvestre em desacordo com a Legislação Ambiental. Em depoimento, Claudemir apresentou embriaguez, e o passageiro, Luciano, tinha registro na polícia por roubo.

Diante do flagrante, ambos foram encaminhados até Polícia Civil de Eldorado, e os filhotes foram levados até o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), para realizar a soltura.