Embriagado, um homem de 42 anos foi preso nesta quarta-feira (22), transportando uma tonelada de maconha, na carroceria de um caminhão roubado, na BR-163, em Caarapó. Aos policiais, o condutor disse que receberia R$ 3 mil para levar a mercadoria até Frutal (MG).

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, quando um Mercedes Bens, com placas de Guarulhos (SP), foi avistado pelos policiais. Durante a entrevista, os policiais constataram que o veículo tinha sinais de irregularidades na carroceria, quando foi encontrado um fundo falso e os entorpecentes escondidos.

Após o flagrante com suspeita de embriaguez, foi realizado teste de bafômetro, com índice de 0,56 mg/l, confirmado pelos policiais. Interrogado, o homem relatou ter saído com a mercadoria de Aral Moreira.

Segundo o sistema policial, foi informado que o veículo tinha registro de roubo e o chassi e placas adulteradas. O homem foi preso por tráfico de drogas, por conduzir o veículo embriagado e por adulteração.

A ocorrência foi encaminhada a Polícia Federal de Dourados.