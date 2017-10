Embriagado, jovem coloca fogo na casa da tia

Vanderli Tavares Santiago, de 51 anos, perdeu tudo após seu sobrinho, embriagado, colocar fogo na residência em que moravam em Dourados, cidade a 240 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Dourados News, por volta das 5 horas quando saiu para o trabalho, Vanderli encontrou o sobrinho, identificado apenas como Pitula, totalmente alcoolizado e foi conversar com ele. O rapaz então fez ameaças de incendiar a residência.

Momentos depois, a mulher foi avisada sobre o fato. Populares viram a ação do rapaz e o agrediram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou o fogo, porém as chamas consumiram tudo da casa e as paredes que sobraram foram condenadas e precisarão ser demolidas.

Pitula, que morava na residência com a tia e o marido dela João Rocha Campos, foi encaminhado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com vários ferimentos e após receber alta, será levado ao 1º Distrito Policial de Dourados para prestar esclarecimentos.