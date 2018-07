Embriagado, motorista bate em veículo estacionado e é preso

Motorista de 27 anos, foi preso após bater o carro em outro veículo que estava estacionado. O caso aconteceu no último sábado (30), no município de Bonito. O condutor foi preso em flagrante e apresentava sinais de embriaguez. Com ele, estava uma passageira, que teve ferimentos leves devido ao acidente.

Os policiais militares da cidade foram até o local após denúncias realizadas por populares. De acordo com o Bonito Informa, os militares perceberam que o autor apresentava visíveis sinais de embriaguez e efetuaram a prisão do jovem.

Ao verificar no sistema, os policiais ainda descobriram que o autor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já a passageira que também estava no veículo com o jovem, precisou ser encaminhada ao hospital da cidade, por conta dos ferimentos ocasionados na colisão.