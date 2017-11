Emenda ao PPA que cria programa para captar recursos para incubadoras é aprovada

A emenda que cria o Programa Imposto Empreendedor foi aprovada por unanimidade juntamente com Projeto de Lei 8.710/17, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Campo Grande para o quadriênio 2018-2021 (PPA).

Proposta pelo vereador Otávio Trad (PTB), a riação do Programa Imposto Empreendedor visa incentivar o desenvolvimento das incubadoras de Campo Grande por meio de aporte de investimentos de grandes empresas da cidade.

De acordo com a emenda, empresas que investirem nas incubadoras municipais terão até 2% de isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Para o vereador, a criação do programa vai proporcionar às incubadoras condições financeiras de retomar o trabalho que era desenvolvido com as empresas incubadas até final de 2012, quando haviam 26 empresas incubadas. Hoje, existem apenas quatro.

“Desde início do ano temos trabalhado para criar leis e programas de incentivo à inovação, projetos que vão contribuir para o desenvolvimento de novas empresas e assim alavancar o crescimento econômico da cidade, gerando emprego e atraindo novos investimentos”, destacou.