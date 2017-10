Emoção marca homenagem de servidores que há 40 anos ajudam a construir a história de MS

Os cabelos grisalhos de dona Nilce indicam muito mais que os 71 anos de vida, apontam alguém que traz na bagagem a vivência de ter participado da criação de Mato Grosso do Sul em 11 de outubro de 1977 e ser hoje a servidora ativa mais “antiga” do Estado. Antiga no sentido figurado, pois Nilce Freitas Azambuja tem energia para dar e vender, e nessa segunda-feira (24.10) recebeu das mãos do secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, uma homenagem do Governo pelas cinco décadas de serviços prestados em prol do desenvolvimento do Estado.

Com 50 anos ininterruptos no serviço público, Nilce se recorda do período de transição como se fosse hoje. “A primeira secretaria que construiu aqui foi a SAD, onde analisamos fichas de Cuiabá, lendo Diário Oficial por Diário Oficial, pra descobrir quem ficou lá, quem veio pra cá, foi difícil, mas deu tudo certo. Hoje, me sinto parte do Mato Grosso do Sul, valeu a pena esses 50 anos” conta com um largo sorriso.

A ação que abriu a Semana do Servidor e homenageou servidores ativos há 40 anos ou mais no Estado, se estendeu a outros 125 que receberam a honraria por tantos anos de dedicação a serviço do Estado. A servidora Leonir Maria Leite Pereira foi oradora da turma, e num discurso emocionado, traçou a linha do tempo de 42 anos de serviço público e destacou os desafios enfrentados nesse período.

“A mim coube a missão de dizer algumas palavras neste momento solene e que com muita honra estamos recebendo esta homenagem como servidores do Estado de Mato Grosso do Sul com mais de 40 anos na ativa. Nesse período e jornada, quantos desafios?! Sejam eles pela necessidade de aprimorar conhecimento na minha atividade, sejam eles pelas mudanças de cenários nessa trajetória e, principalmente, pela explosão tecnológica que vivenciamos. Colegas de 40 anos da ativa, sinto que essa nossa trajetória certamente nos fez sentir tão uteis a ponto de continuar contribuindo até hoje! Por isso, em nome do grupo quero agradecer de coração a confiança que recebemos dos nossos líderes. Agradecer o apoio dos colegas de equipe dando-nos a oportunidade de crescer e chegar até aqui na ativa. Quero também parabenizar a iniciativa deste Governo, que brilhantemente teve essa iniciativa de nos homenagear. Isso mostra o esforço do Governo do Estado de fazer valer a politica de valorização pessoal numa concepção que transcende a questão salarial para nos enxergar como pessoas” finalizou recebendo aplauso dos presentes.

Entre os homenageados a servidora Amélia Tenório da Silva que dedica 40 anos dos seus 59 de vida, como agente de limpeza na EE Treze de Maio, no município de Eldorado. Mesmo após viajar oito horas de ônibus para estar em Campo Grande para receber sua homenagem, Amélia comemora a conquista. “Desde que eu entrei no Estado essa é a primeira vez que vejo um evento de tal qualidade. O fato de eu ser homenageada, esse reconhecimento é muito importante pra mim. Estou me sentindo assim, o máximo, e muito feliz.” revelou.

A professora Cosmira Simões Santos Ferreira tem 68 anos e veio de Camapuã para receber a homenagem ao lado da filha Andréia. Começou a trabalhar em 1972 e conta com orgulho sua trajetória profissional. “Comecei como secretária da EE Miguel Sutil, onde depois passei a diretora-adjunta, cargo que depois foi extinto, então, fiz o concurso para professora e, em janeiro de 2018, eu vou para 46 anos de trabalho efetivo ininterrupto, e agradeço a Deus por tudo isso. Tenho amor a minha profissão e esse tempo de serviço foi dedicado de coração. Tenho muita garra ainda para continuar trabalhando” comemorou.

Com 41 anos de serviço público na área da Educação, a servidora Neuza de Oliveira Franco, de 58 anos, fez questão de trazer toda a família para esse momento. “Primeiro momento eu não acreditei, porque a gente sempre via pelas mídias, as pessoas recebendo homenagens e eu pensava assim, porque será que só essas pessoas são chamadas e os demais nunca são lembrados? E eu fiquei assim emocionada quando recebi a ligação avisando que eu seria homenageada. Hoje liguei pra confirmar se eu podia trazer toda minha família para prestigiar esse momento único. Porque dentro desses 41 anos essa foi a primeira vez que eu vi alguém fazer um evento desses, que parece simples, mas que é de grande valia. Isso nos incentiva a continuar caminhando” concluiu com os olhos marejados de alegria, por receber a homenagem ao lado da mãe, esposo, três filhos, duas noras e três netos.

Para o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, esse é um momento ímpar: “Ter mais de 40 anos de serviço público ativo não é para qualquer um. Essa homenagem é uma forma singela de demonstrar o imenso carinho que nós temos por esses servidores que construíram a história deste Estado e que participaram ativamente dos 40 anos de Mato Grosso do Sul. É esse servidor que fez com que o MS se tornasse um dos melhores estados pra se viver. E nós somos gratos a essas pessoas que com trabalho e dedicação ajudaram a construir esse MS que conhecemos hoje e que será deixado para gerações futuras”.

