Emoção, o reencontro de mãe e filho

A emoção do reencontro com filho desaparecido tomou conta de Érica na noite de segunda-feira (21), quando foi buscar o filho no Terminal Guaicuris. O menino foi encontrado por uma trabalhadora que aguardava um ônibus no local.

Segundo Érica, a emoção foi tanta que eles não conseguiram tirar nenhuma foto do reencontro, a mãe ainda contou ao JD1 que Giuliano estava muito abalado e não disse o porquê do desaparecimento, a família irá encaminhar o menino ao médico onde ele irá passar por exame psicológico.

“Foi muito emocionante, porque o desaparecimento dele foi compartilhado em todos os lugares, e as duas mulheres que o encontraram o reconheceram por que uma viu a noticia em um site e a outra recebeu a foto dele em um grupo do whats. Elas o seguraram lá e entraram em contato comigo e eu e meu esposo fomos para lá busca-lo”, contou a mãe.

Uma das mulheres que encontrou Giuliano é Marcela, ela estava voltando para casa do trabalho quando viu o menino em pé no terminal. “Eu tinha acabado de ver no celular o noticiário referente ao desaparecimento dele. Estava sentada e vi aquele menino em pé, estava de calça azul, casaco meio rosado e de toquinha do casaco na cabeça e óculos. Vi que ele estava com as mesmas características divulgadas nas notícias, então ele sentou ao meu lado para aguardar o mesmo ônibus que eu. Foi aí que perguntei o nome dele, mostrei a foto dele no meu celular, falei que a mãe estava desesperada atrás dele e me ofereci para ligar para sua mãe, mas ele disse que não sabia o número e que já ia voltar para casa”, contou.

Mas ela não desistiu e passou a buscar nos grupos pelo telefone da mãe do menino, momento que outra moça se aproximou, Mayara, e ela me a ajudou a ligar para uma amiga da mãe do Giuliano, que passou o contato de Érica.

As duas ficaram com Giuliano até a mãe ir buscá-lo. “Fiquei conversando com ele calmamente para que ele não ficasse com medo ou tentasse fugir ou coisa do tipo. Foi muito emocionante o momento que o entregamos para a mãe”, disse Marcela.

A mãe agradeceu a todos que compartilharam as noticiais e a ajudaram a encontrar seu filho.