O emplacamento de veículos agora também pode ser realizado na Agência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), localizado no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. Os atendimentos no local iniciaram nesta terça-feira (26).

A partir de agora, os usuários terão a oportunidade de escolher o local conforme a melhor conveniência. Anteriormente, o emplacamento era realizado apenas na sede do Detran – situado na saída para o município de Rochedo –, e a unidade do shopping oferecia apenas a vistoria dos veículos.

A iniciativa, segundo o diretor presidente do órgão, Roberto Hashioka, veio para criar uma opção de atendimento e desafogar o sistema do Detran-MS na sede. “O serviço agora está completo, oferecendo a emissão de CNH, vistoria e emplacamento de veículos”, disse.

O horário de atendimento na unidade do Detran no shopping será das 11h às 17h.