Empossado ao cargo da Secretaria de Governo de Michel Temer, Carlo Marun (PMDB), agradeceu aos amigos, familiares e representantes políticos e classistas de Mato Grosso do Sul presentes em sua posse. O evento que oficializa Marun como secretário acontece na tarde desta sexta-feira (15) no Palácio do Planalto.

O novo secretario de Governo, Marun, disse que toma posse do cargo sabendo das novas responsabilidades. “Assumo a função sabendo que a reforma da previdência será o meu maior desafio. E aprovar a reforma será uma vitória para o Brasil”, declarou.

Na despedida do cargo, Antonio Imbassahy, agradeceu pelos dez meses que atuou na secretaria e que durante esse período morou no Palácio do Planalto.

Michel Temer

O presidente da República, Michel Temer, em seu discurso durante a posse, além dos agradecimentos de praxe, alertou Marun para "cuidar do coração ", e que tem certeza que o novo Ministro "manterá a boa relação com os poderes.

Marun discursa durante sua posse