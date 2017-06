Empresária que desapareceu, enfim volta para casa

A Empresária, Regina de Souza Valadares, 40 anos, que ficou dois dias desaparecida e foi encontrada na sexta-feira (16) em Sidrolândia - a 71 km de Campo Grande, enfim volta para casa. Regina chegou na Capital na manhã deste sábado (17) e foi para sua casa que fica na Vila Planalto – no centro da cidade.

Ao ser encontrada a empresária não soube explicar o que havia acontecido. Ela foi encaminhada ao Hospital de Sidrolândia onde passou por exames. Conforme a família, a mulher estava desidratada e com a glicemia alta e por isso estava desorientada.



O desaparecimento

Na quarta-feira (14), Thais saiu da empresa onde é sócia junto com sua irmã por volta das 16h50, e disse que iria para uma fazenda em Maracaju, onde o namorado trabalha. Ela saiu com um carro Gol, placa NSD-1429 e com um adesivo da Cert Rastro.

A família estranhou que ela não ligou quando chegou ao local, já que ela sempre mandava mensagens quando ia para a fazenda. Diabética, era comum ela passar mal e a suspeita inicial é que no meio do percurso ela teria passado mal.