Empresária que havia desaparecido se recupera em casa

A empresária, Thaís Regina de Souza Valadares, que foi encontrada após três dias desaparecida, está em casa se recuperando de tudo que passou nos últimos dias. Segundo a irmã dela, Silvia Valadares, a empresária ainda está fraca, mas se recuperando. "Ela está bem mais magra e treme muito, mas está se recuperando bem em casa", disse.

Thais e perdeu na última sexta-feira (16) ao virar na estrada errada, o carro atolou em uma lama. O celular estava com pouca bateria e no local não pegava sinal de celular.

Segundo a irmã da empresária, Thaís ficou dentro do carro com a luz acesa até amanhecer, o que fez com que a bateria do carro acabasse, então ela saiu do carro e entrou no milharal. "Enquanto caminhava entre o milharal, ela disse que parecia estar andando em círculos, o milharal tem 11 hectares, e ela ficou o tempo todo caminhando dentro dele, em busca de ajuda", contou a irmã.

A empresária é diabética e supostamente teve alucinações. Silvia contou que Thaís viu um tio no meio do milharal e um casal de japoneses que recusaram dar água para ela, o que comprova que ela teve alucinações.

Depois de muito tempo andando no meio do milharal, sem água e comida, Thaís caiu e ali ficou até ser encontrada pelos bombeiros. A empresária se cortou muito por causa das folhas de milho. “O médico que a atendeu em Sidrolândia disse que se ela ficasse mais tempo sem comer e beber, ela poderia ter entrado em coma", relatou Silvia.