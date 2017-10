Empresário Altair Perondi continua preso após Operação Asfixia

O empresário Altair Perondi continua preso após a Operação Asfixia, deflagrada na última quarta-feira (25). Perondi teve mandado de prisão temporário decretado e é investigado por fraudes em contratos e licitações para compra de cilindros de oxigênio medicinal.

A Operação desarticulou esquema de fraudes e irregularidades envolvendo licitações e contratos firmados pela Secretaria de Saúde do Acre e a Fundação Hospitalar, para compra de cilindros de oxigênio medicinal usados em unidades da rede de saúde pública do estado.

“Entre as fraudes constatadas, estão: adulteração de cilindros de oxigênio, mediante transvase (quando o produto é transferido para outros cilindros em quantidade menor); sobrepreço em atas de registro de preços; possível favorecimento a empresas suspeitas; e deficiência nos controles de entrega dos cilindros contratados”, diz nota da CGU.

Durante a Operação, a PF cumpriu seis mandados de busca e apreensão, 13 de condução coercitiva, quatro de prisão preventiva e um de prisão temporária. Além de Campo Grande, as ações ocorrem nas cidades de Rio Branco, no Acre e no estado do Ceará.