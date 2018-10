Na manhã de quinta-feira (4), um empresário caiu do telhado de um salão comercial e ficou gravemente ferido, em Fátima do Sul.

De acordo com informações do Fátima News, José Massariol realizava vistoria em um imóvel que pretende comprar, na avenida 9 de julho, quando sofreu a queda de uma altura de aproximadamente três metros.

O grupamento do Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o Massariol para o Hospital da SIAS, em Fátima do Sul com suspeita de traumatismo caraniano, porém dada a gravidade de seu estado, ele foi transferido para um hospital em Dourados, onde na noite de ontem, passou por uma delicada intervenção cirúrgica.

A batida que levou na cabeça é a principal preocupação da equipe médica que o atende. Seu estado ainda é grave. A família da vítima pede orações nas redes sociais pela sua recuperação.

Em nota, a Associação Comercial e Industrial de Fátima do Sul (ACIFAS) lamentou o ocorrido e desejou que José Massariol supere rapidamente essa crise e se restabeleça no menor espaço de tempo possível.