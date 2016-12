Vídeo: empresário da Capital é morto a tiros durante briga de trânsito com PRF

O empresário Adriano Correia do Nascimento, 33 anos, dono do Sushi Express foi morto na madrugada deste sábado (31) durante uma briga de trânsito com um policial rodoviário federal. Um adolescente de 17 anos, que estava no veículo conduzido pelo empresário, uma caminhonete Hilux, foi baleado e encaminhado para o hospital.

De acordo com informações o motorista da Hilux teria ‘fechado’ a Pajero que era conduzida pelo policial que teria ficado irritado. O empresário teria sugerido que a polícia de trânsito fosse chamada, mas não teria conseguido entrar em um acordo com o policial. Ao tentar ir embora Adriano teria sido surpreendido com vários disparos vindo do PRF de dentro do carro. Adriano foi atingido no pescoço e o adolescente nas pernas.

Após ser atingido pelos tiros, o motorista perdeu o controle da camionete, que atingiu um poste que caiu em cima do veículo. Na Hilux ainda estava o tio do empresário, pai do adolescente, chegou a ser arremessado do veículo após o acidente e sofreu ferimentos no braço. Pai e filho foram levados para a Santa Casa de Campo Grande.

O policial, que não teve o nome divulgado, foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e deve responder por homicídio doloso.

Veja o vídeo do atendimento dos socorristas no local.