Empresário desaparece na fronteira e polícia encontra carta em carro abandonado

O empresário Paulo Manzeppe, 62 anos, está desaparecido há uma semana e o carro dele foi encontrado na segunda-feira (2), em uma região de pedreira, na MS-156, entre Amambai e Caarapó.

Dentro do veículo, uma pick-up, os agentes do Setor de Investigação Geral (SIG) encontraram a documentação pessoal do empresário e uma carta, supostamente escrita por ele cujo conteúdo está sendo analizado pela polícia.

A equipe de investigação não descarta nenhuma hipótese, inclusive a de que o empresário possa ter cometido suicídio.

De acordo com o site A Gazeta News, nesta terça-feira (3), agentes da polícia civil iniciaram buscas na região onde o veículo foi encontrado para tentar localizar o empresário ou pistas que possam ajudar a descobrir o paradeiro de Manzeppe.

O empresário que é dono de um posto de combustível em Amambai e, segundo familiares, estaria passando por problemas financeiros.