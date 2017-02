O empresário Adilson Peres Ruiz de 40 anos morreu na tarde deste domingo (19) quando o paramotor que pilotava sofreu uma pane elétrica e caiu numa propriedade rural de Amambai. Segundo informações preliminares, a vítima carregava uma faixa de sua empresa, quando realizava sobrevoos em um evento de motociclismo.

A queda aconteceu em uma chácara, próximo ao município. Testemunhas ouvidas pelo site A Gazeta News disseram que o paramotor que o empresário pilotava estava em uma altura elevada quando começou a girar, manobra nos meios da aviação é chamado “parafuso”.

Os giros começaram a ficar cada vez mais rápidos e o equipamento acabou perdendo altura, vindo a se chocar contra o solo violentamente. Com a queda, Adilson sofreu fraturas múltiplas e morreu na hora.

Equipes do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e Civil estiveram no local do acidente, e abrirá um inquérito para investigar as causas do acidente.