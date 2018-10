O empresário Marcelo Fabres Queiroz, 37 anos, morreu no domingo (7) depois de ter sofrido um grave acidente de trânsito na madrugada de sábado (6), em Três Lagoas.

De acordo com informações do site Rádio Caçula, no sábado, Marcelo estava bebendo com amigos em uma choperia, o grupo saiu e no caminho de casa ele passou mal, abriu a porta do carro em movimento e caiu. Ele sofreu lesão na região da cabeça.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Auxiliadora onde ficou em observação. Marcelo teve piora no seu estado clínico e precisou ser submetido a uma cirurgia na cabeça. Ele foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva, mas não resistiu e morreu na noite de ontem.