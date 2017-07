Empresário não resiste e morre após ter sofrido acidente aéreo

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas

Empresário, Diógenes Tosca de Aquino, 57 anos, não resiste e morre dois dias após acidente aéreo. O falecimento aconteceu às 20h de sábado (20) no Hospital Regional de Rondonópolis (MT) – a 496 km da Capital Mato-grossense Cuiabá.

De acordo com o Nova News, o empresário era sócio proprietário da empresa Ciarama de Nova Andradina – a 297 km de Campo Grande. Aquino chegou em estado grave ao hospital, estava internado havia dois dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), depois de ser submetido a cirurgia. Mesmo com a intervenção dos médicos, ele permanecia entubado e inconsciente, não resistiu às múltiplas fraturas e faleceu.

Queda de avião

Acidente aéreo causou a morte do piloto pontaporanense, Márcio Molas Martins, de 33 anos, e deixou o empresário, Diógenes Toesca de Aquino, de 57, gravemente ferido. A queda do Cirrus SR20 prefixo PR PRF aconteceu na manhã de quinta-feira (20) na região do Pantanal Mato-grossense.

O Centro de Investigações e Prevenções de Acidente Aeronáutico (Cenipa) informou que a aeronave havia saído da Fazenda Santa Edwiges, em Rondonópolis (MT) e tinha como destino outra fazenda localizada na cidade de Barão Melgaço também em Mato Grosso.

Ainda de acordo com o Nova News, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Foto: Piloto Márcio Molas