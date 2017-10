Empresários de Corumbá recebem placa de adesão ao Associativismo Atuante

O presidente do Siaco (Sindicato das Indústrias da Alimentação de Corumbá), Marismar Soares Santana, entregou, na segunda-feira (16/10), a placa de adesão ao Programa Apoio Produtivo – Associativismo Atuante para a empresária Aparecida Terci Cancian, proprietária da tradicional Sorveteria Cristal, localizada na Rua Delamare, no centro de Corumbá (MS). O Programa foi lançado no dia 24 de setembro pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, para fortalecer o setor industrial com foco no suporte sindical e corporativo.

Segundo Marismar Soares, a placa representa o reconhecimento do Sistema Fiems aos empresários que estão filiados aos sindicatos industriais e aderiram ao Associativismo Atuante. “Nos sentimos privilegiados por esse trabalho estar começando por Corumbá e, sem dúvida, as expectativas são as melhores. Trata-se de um trabalho inédito e agora estamos chamando os empresários para dizer o que temos a oferecer”, destacou.

Já a empresária Aparecida Cancian reforça a importância do Programa Apoio Produtivo – Associativismo Atuante para o fortalecimento do setor industrial em Corumbá e nos outros municípios de Mato Grosso do Sul. “Estou muito feliz de participar do Associativismo Atuante e acredito que mais empresários vão participar do Programa, ajudando no desenvolvimento da nossa cidade e do nosso Estado”, declarou.

Por meio do Programa, o Sistema Fiems, em conjunto com o Sebrae/MS, vai oferecer cursos de educação profissional de Senai para trabalhadores das indústrias cadastradas em pesquisa presencial realizada em Corumbá entre os meses de julho e setembro deste ano. Além disso, o Sesi vai ofertar atendimento médico-odontológico nas unidades móveis, mas para receber os benefícios a indústria precisa estar associada ao sindicato que representa seu segmento de atividade.