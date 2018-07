Empresários podem divulgar vagas em feira da empregabilidade

A prefeitura está convidando empresas que possuem oportunidades no mercado de trabalho a participarem do evento

A próxima Feira da Empregabilidade de Campo Grande acontecerá em agosto e a organização está convidando empresas que possuem oportunidades no mercado de trabalho para participarem. O evento é organizado pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), e já está em sua 4ª edição. Atualmente, 20 entidades públicas e instituições privadas já estão confirmadas e há possibilidade de chegar a 50 parceiros.

Desta vez a feira irá acontecer no dia 22 de agosto, das 8h às 13h, na Praça do Rádio Clube, na capital. Nas outras edições, mais de 30 empresas ofereceram cerca de 500 oportunidades de empregos, estágios e Jovem Aprendiz para um público que passou de 6 mil pessoas.

Durante o evento, os empregadores fazem uma pré-entrevista com os candidatos e os selecionados são encaminhados para o local de trabalho para um segundo encontro.

A Feira da Empregabilidade foi criada com o objetivo de reunir em um só lugar empresas que estão oferecendo vagas a jovens e adultos que estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho ou que querem mudar de emprego. Desta forma, as instituições podem mostrar os benefícios de se trabalhar com eles, a metodologia do serviço e ampliar a possibilidade de encontrar pessoas que se encaixam no perfil oferecido. Já para quem está procurando uma vaga, poder conhecer melhor o mercado de trabalho proporciona maior amplitude de escolha.

As duas primeiras edições ocorreram na sede da Subjuv e contou com a participação de pouco mais de 20 parceiros. Durante os eventos, cerca de 1.500 pessoas passaram pelos stands. A terceira edição foi realizada no Shopping Bosque dos Ipês, na região norte da cidade, e contou com a participação de 30 parceiros e mais de cinco mil pessoas estiveram presentes.

O empresário que desejar participar da Feira da Empregabilidade poderá entrar em contato com a Subjuv por meio do telefone 3314.3577.