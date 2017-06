Empresários são alvo de Operação da PF contra trafico de drogas

Com 14 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Subzero para desarticular organização criminosa formada por empresários que atuam no tráfico internacional de drogas.

A ação acontece em Dourados, Ponta Porã e Jacareí, cidade do interior de São Paulo e conta com 100 policiais federais. Os presos serão transferidos para o presídio de Dourados e ficarão à disposição da Justiça Federal.

A PF investiga desde 2015, um grupo formado por empresários do ramo de fabricação de carrocerias baús e de transporte de mercadoria que mantém estrutura organizada com divisão de tarefas para aquisição da droga no Paraguai e transporte e venda na região Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Durante os dois anos de investigações sete pessoas foram presas em flagrante e uma tonelada de maconha, 686 quilos de cocaína, além de vários veículos foram apreendidos.

A PF também apura indícios que pelo menos um dos investigados atuou no tráfico de armas e no contrabando de medicamento.

Operação subzero

O nome da Operação é uma alusão à forma a qual a quadrilha se utilizava para transporte da droga que geralmente era feita de forma oculta em câmaras frias de caminhões baús.