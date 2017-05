Empresários se reunirão na Câmara para discutir legislação de shows e eventos na Capital

Pensando em um jeito de voltar a colocar Campo Grande no circuito de grandes shows e eventos, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) reúne na próxima segunda-feira (29), às 14h, no Plenarinho "Edroim Reverdito", da Câmara Municipal, representantes de órgãos de fiscalização e empresários de artistas nacionais.

O objetivo é discutir a atual legislação do Município e propor mudanças para garantir o retorno de grandes atrações para a Capital. Dentre os principais temas, destacam-se a Lei do Silêncio, os alvarás de funcionamento, licenças ambientais e o excesso de burocracia para a promoção de espetáculos.

“A ideia é mudar a legislação para fomentar a economia deste setor. São inúmeros os benefícios que um show traz para nossa cidade. Precisamos criar atrativos, ainda mais por se tratar de um celeiro de grandes artistas da música sertaneja”, reforçou João César Mattogrosso.

QUEREM CALAR CAMPO GRANDE

Esta não é uma iniciativa nova do vereador. Desde 2014, João César Mattogrosso faz parte do movimento “Querem Calar Campo Grande”. O grupo formado por donos de bares e artistas da cidade tentava, já naquela época, buscar o apoio do Legislativo para debater pontos da Lei do Silêncio, que era considerada defasada.