Empresas da AEGEA na mira da PF

Empresas ligadas a AEGEA Saneamento, holding controladora da Águas Guariroba, entraram na mira da Polícia Federal.

Vozes que estão próximas às investigações da Operação Lama Asfáltica, afirmaram ao JD1 Notícias que pagamentos suspeitos foram feitos em favor da Proteco, e com isso, empresas controladas pela holding entraram no “pente fino” das investigações.

Prestação de serviços e aluguel de máquinas seriam os objetos das notas fiscais, consideradas bastante estranhas.

Com isso, não é apenas a Águas Guariroba que está sendo investigada, mas também outros CNPJs do mesmo grupo. As suspeitas se enquadram como formação de quadrilha, colarinho branco e lavagem de dinheiro.

O processo, porém, segue em segredo de Justiça.